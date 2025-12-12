株式会社ロッテは12月16日、「ビックリマン悪魔VS天使シリーズ」の40周年を記念した特別企画として、アル株式会社と共同開発した生成AIサービス「ビックリマンAI名刺メーカー」を期間限定で提供開始します。「はじめまして、私スーパーゼウスと共闘しておりまして……」そんな挨拶とともに差し出された名刺が、あのキラキラ輝くビックリマンシール風だったら。ビジネスの場が一気に和むか、あるいはざわつくこと間違いなしです