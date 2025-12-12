ロッテは、洋酒チョコレート「ラミー」ブランドから、「のんあるラミー」を、2025年12月16日に発売する。コンビニと駅売店限定販売「ラミー」発売60周年を記念し、アルコール分0.05％未満というノンアルコール品質の「のんあるラミー」が登場。妊娠中の人やドライバーなども、いつでもどこでもラムとレーズンの味わいを楽しめる。外出先でも食べやすい一口サイズで、リクローズ可能なチャック付きのパウチ形態のパッケージに封入さ