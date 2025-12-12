ジュニア内グループ・KEY TO LITの井上瑞稀と中村嶺亜が、13日放送の日本テレビ系『シューイチ』（前5：55〜前9：25）に出演する。【番組カット】食レポに挑戦！緊張感ただよう中村嶺亜＆井上瑞稀同番組レギュラーコーナー「シューイチプレミアム」では、クリスマスも間近となった13日と20日の2週にわたって、井上と中村が、ぼる塾・田辺智加と横浜のクリスマススポットを巡る企画を放送する。13日の放送では、横浜クリスマ