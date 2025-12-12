氷川きよしが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場することが発表された。パフォーマンスするのは代表曲「きよしのズンドコ節」。12日午後10時にプレミア公開される。【動画】氷川きよし『THE FIRST TAKE』初登場！「きよしのズンドコ節」パフォーマンス映像今回のパフォーマンスは、『THE FIRST TAKE』初の演歌曲にもなる。世代を超え老若男女に愛されてきた同曲が、コーラスを交え明るく元気な一発撮りにて収録さ