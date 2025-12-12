令和7年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンドが12日（金）に東京体育館で行われ、レーヴィス栃木は京都産業大学相手に苦しみながらも勝利し3回戦進出を決めた。試合後、チームの主力である笠利真吾がインタビューに応じ、苦しみながらも掴み取った勝利と、次戦への特別な思いを語った。 R栃木にとって初戦となったこの日の試合、普段のリーグ戦とは異