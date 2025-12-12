令和7年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンドが12日（金）に東京体育館で行われ、高校バレー界の名門・鎮西高校は昨シーズンのVリーグ男子西地区王者で今シーズンもここまでリーグ首位のヴィアティン三重を破り、3回戦進出を決めた。 11月に急逝した畑野久雄監督亡き後、初の公式戦。2年生ながらチームの主軸を担う一ノ瀬漣が、恩師への思