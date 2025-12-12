巨人・田中将大投手が１２日、自身のインスタグラムを更新。「めちゃくちゃ楽しかったなーーー！！！！！！また行きましょうねー」と記し、阪神・野村克則コーチ、元レスリング五輪３連覇女王の吉田沙保里、元バレーボール日本代表の狩野舞子とラウンドしたゴルフを、４ショットとともに報告した。投稿には吉田が「マー君の４連続バーディーはビックリだったなー」とコメント。田中が慌てて「さ、３連続バーディーです…笑」と