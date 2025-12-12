◇男子ゴルフツアー最終予選会最終日（2025年12月12日千葉県千葉夷隅GC＝7319ヤード、パー72）首位と7打差の2位から出たツアー3勝の片岡大育（37＝Kochi黒潮カントリークラブ）が通算14アンダーで並んだ中野麟太朗（22＝早大）とのプレーオフを3ホール目で制し、1位となり来季シードを獲得した。23年日本アマ覇者の中野が2位。アマチュアの湯原光（22＝フリー）が11アンダーで3位。岩井亮磨（40＝ティーケーケー）が10