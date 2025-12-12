東京と高松を結ぶ寝台特急「サンライズ瀬戸」＝高松市JR東海とJR東日本は12日、来年3月14日のダイヤ改正で、下りの寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」の東京駅出発時刻を午後9時50分から午後9時26分に繰り上げると発表した。途中で停車する横浜、静岡、浜松各駅なども繰り上げる。夜間に実施している線路設備の保守作業の時間を拡大するのが目的。浜松駅から先の時刻に変更はない。サンライズ瀬戸・出雲は、国内で唯一残る定期