12月11日、五輪最終予選のプレーオフ第1戦に臨んだカーリング日本女子代表のフォルティウス（世界ランキング5位）は、ノルウェーを6−5で破り、ミラノ・コルティナ五輪への出場を決めた。これで日本女子代表は、8大会連続出場を果たしたことになる。試合後、2010年バンクーバー五輪に続き、2度めの五輪出場を果たしたリードの近江谷杏菜は、「16年ぶりは本当に信じられない。プレーヤーとして数段成長した姿で本番に挑めると思