みなさんは、恋人や配偶者との“出会い方”にこだわりはありますか? こども家庭庁が行った、令和6年度「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」によると、未婚者の 45.6％が「自然に知り合う恋愛や結婚でないと嫌だ」と回答。マッチングアプリをはじめとした恋活・婚活サービスが普及した今も、“日常のふとした瞬間から恋が始まってほしい”と考える人は多くいるようです。一方で、「気になる人がいるけど恋を始めるきっ