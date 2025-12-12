アジア市場限定でシングルモルト「ロッホローモンド12年 ミズナラカスクフィニッシュ 2025」が12月10日に発売された。ミズナラ樽で4か月の後熟を行い、果実味に白檀やスパイス香を加えている。原酒を十分に熟成させた後、樽材として樹齢約200年のミズナラ樽に4か月間入れてフィニッシュ(後熟)。アメリカンオーク樽でマリッジして仕上げている。従来の豊かな果実味に加えて、ミズナラ樽が白檀や複雑なスパイスの香りをアクセントに