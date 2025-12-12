よってらっしゃい、みてらっしゃい、「闇芝居」の時間ダヨ…。 深夜放送の闇に紛れてひっそりと作り続けられてきた昭和レトロなホラーアニメ「闇芝居」。新シリーズとなる「闇芝居 十六期」が、2026年1月11日（日）からテレ東にて放送されることが決定しました。 「闇芝居」 とは… 身の回りの怪奇な都市伝説をテーマに、現代では珍しくなった“紙芝居”をデジタル表現で見せる昭和レトロな雰囲気満