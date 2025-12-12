連続テレビ小説『あんぱん』で小田琴子役を演じ注目を集めた俳優の鳴海唯が12日、東京・渋谷のNHK放送センターで行われたドラマ10『テミスの不確かな法廷』(2026年1月6日スタート 総合 毎週火曜22:00〜)の取材会に、松山ケンイチ、遠藤憲一、制作統括・神林伸太郎と共に出席した。『テミスの不確かな法廷』取材会に出席した鳴海唯本作は、新聞記者である直島翔が描く異色のリーガルミステリーを実写ドラマ化。発達障害を抱える裁判