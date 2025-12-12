LGエレクトロニクス・ジャパンは、4K有機ELテレビ「OLED C5M」シリーズを、販路限定モデルとして2025年12月中旬より順次発売します。ラインナップは48型／55型／65型／77型の4モデル。 「OLED C5M」 記事のポイント 映像を補正する「Precision Picture Pro」などの機能をLGテレビ25年モデルとして初搭載。AIを活用した画質や音質のパーソナライゼーション機能も備え、好みや環境に合わせて自在にカスタマイズできます。