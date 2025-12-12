【モデルプレス＝2025/12/12】日韓合同オーディション『HIP POP Princess』のファイナリスト16人が決定。ファイナルステージは、12月18日22時よりU-NEXTにて独占生配信される。【写真】話題の日韓オーデション番組 平均年齢17歳の参加者たち◆「HIP POP Princess」ファイナリスト16人決定『HIP POP Princess』は、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典らメインプロデューサー4人のもと、日韓の参加者40人がグローバルに活躍す