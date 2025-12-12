【モデルプレス＝2025/12/12】ファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」が、2026年4月5日に開催。この度、第2弾出演者が発表された。【写真】話題の芸能人集結「関コレ」第1弾発表出演者◆「関コレ」第2弾出演者発表路上ライブがSNSでバズりメジャーデビューし、「Walking with you」や「ツキミソウ」など代表曲3曲が累計再生回数3億回を突破、全国アリーナツアーを実施するなど、勢いを見せる関西出身の人