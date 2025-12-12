「151cmでも、サイズ感ピッタリ！」──ニトリ生まれのアパレルブランド【N+（エヌプラス）】は、「お、ねだん以上。」な見た目・機能性だけでなく、幅広い体型に対応したデザインが魅力！ 今回は、低身長さんでも素敵に着られるコーディネートを発信しているmanaさんにN+の新作をレビューしてもらいました。「これは低身長さんにもオススメしたい」と太鼓判のアイテムとは？※本記事は、【N+】提供／FTN編集部