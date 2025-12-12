この冬人気が再燃している“ロングブーツ”。大人が上手に取り入れるなら、どんなコーデがおすすめ？ 今回は【GU（ジーユー）】のロングブーツを使った、おしゃれスタッフさんによるサマ見えコーデを紹介します。ブーツはストレッチ性があり、前後の切り替えとボリュームソールで、足元に抜け感とモードなニュアンスを添えてくれそうです。 レギパン合わせで細見え