先月、ファッション雑誌『egg』はギャル界で今年流行した「egg流行語大賞」を発表。ラジオ番組でパーソナリティーをつとめるお笑いコンビ「はるかぜに告ぐ」が、その内容について見解を述べた。2025年に流行ったギャル用語とは？☆☆☆☆【ポイポイナイス〜】元々は、配信界隈で流行したワード。ポイントを投げてくれた人に向けて使うそう。「ポイントを投げてくれた事に対してナイスなのか、“ポイポイ”って投げてくれたことに