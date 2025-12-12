ロックバンド、クイーンのブライアン・メイ（78）脳卒中を起こしたことを受け、今後大規模なツアーを行う可能性は少ないと妻アニタ・ドブソンが明かした。ブライアンは2024年の9月に「軽度」の脳卒中を起こし、一時は腕が思うように動かせなくなっていた。 【写真】ブライアン・メイの妻アニタ・ドブソン実は英国では知らぬ人のいない女優 以来、腕の感覚は戻り、アダム・ランバートと現在はスタジオ入