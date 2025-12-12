大阪・谷町六丁目に突如現れた、話題のクレープ店「ROLMON（ロルモン）」。まるでブーケのような華やかなガレットに、バリバリ×もちもちの新食感クレープ…そのどれもが“映え”だけじゃない本格派！堺の人気店が進化して、大阪市内に堂々オープンした注目の一軒です。 谷町六丁目の奥にひっそり佇む、ダークメルヘンな隠れ家クレープ店 大阪メトロ・谷町六丁目駅から南へ歩くこと数分。飲