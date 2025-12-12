無罪の決め手となる情報を市民に知らせることが違法になり、議論が窒息させられる──。冤罪被害者を救うための「やり直しの裁判」で開示された証拠について、ジャーナリストの江川紹子さんらが共同代表をつとめる「司法情報公開研究会」は12月12日、再審法改正にあたり「目的外使用の禁止」を規定しないよう求める申入書を法制審議会に提出した。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●通常裁判では導入済み、なお根強い批判裁