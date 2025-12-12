全国で相次ぐモバイルバッテリーなどリチウムイオン電池からの発火を原因とした火災。これを受け、静岡市では2026年から使用済電池の回収方法を拡充します。2025年9月。東京・杉並区で起きた火事の映像。黒煙が立ち上り、真っ赤な炎が勢いよく建物から噴き出しています。通報では、（火元とみられる部屋に住む女性）「モバイルバッテリーから出火して火事です」警視庁によりますと、住人の女性がスマホをモバイルバッ