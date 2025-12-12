行列が出来る肉の工場直売が、静岡市にオープン。安さだけじゃない、様々なこだわりが詰まった精肉専門店の魅力を調査します。10日、安倍川駅前にオープンした「あんず お肉の工場直売所」。福岡を拠点に全国へ急拡大している、大注目の精肉専門店で、県内では、御殿場、三島に次ぐ3店舗目となります。中でもイチオシはA5等級の「宮崎牛」。和牛のオリンピックと呼ばれる和牛品評会で、史上初の4大会連続内閣総理大臣