米テレビ史に青春ドラマの金字塔として刻まれる海外ドラマ「ビバリーヒルズ高校白書／青春白書」シーズン１〜５が、１９日からＨｕｌｕで配信されることが１２日、発表された。シーズン６〜１０も近日中に配信となる。１９９０年代に世界的なブームを巻き起こし、日本でも“ビバヒル”の通称で社会現象となった伝説のドラマシリーズ。裕福な地域で暮らす若者たちの人間関係、葛藤、友情を描いた本ドラマは日本では、主人