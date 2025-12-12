俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・後８時）が１４日に最終回を迎える。浮世絵師・喜多川歌麿を演じた俳優・染谷将太がこのほど、都内で取材会を行った。１０か月間に及ぶ撮影を終え「とても濃密で濃厚な時間だった。自分が演じきったことと作品全体が撮り終わった安心感がある」。計算ドリルのような反復練習を続けたことで「天才絵師に見えるように頑張りました」と笑った。