落語家の立川志らくが１２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。個人的に注目している人物の実名を明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで米「タイム」誌が恒例の「今年の人」にＡＩ（人工知能）で業界をリードする企業のＣＥＯら「ＡＩの設計者たち」を選出したと発表した話題が取り上げられ、ＭＣの垣花正に「今年、個人的