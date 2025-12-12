【新華社ウラジオストク12月12日】ロシア外務省のザハロワ報道官は11日の記者会見で、南京大虐殺の歴史的事実は疑いようがないと述べた。中国は13日に南京大虐殺犠牲者国家公祭日（追悼日）を迎える。ザハロワ氏は会見で、南京大虐殺について次のように言及した。数十万の民間人が惨殺されたこの衝撃的な悲劇は、永遠に各国の人々の記憶に刻まれるだろう。南京大虐殺の歴史的真実は疑いようがなく、すでに極東国際軍事裁判と南