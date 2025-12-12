国民民主党の玉木雄一郎代表は12日、所得税が生じる「年収の壁」引き上げを巡る与党との協議について、来週にも高市早苗首相（自民党総裁）と会談し、結論を得たいとの考えを示した。青森県三沢市で記者団に「最終的に首相と政治決断しなければいけない段階に近づいている」と述べた。引き上げ幅や対象に関し「物価高騰で苦しむ国民が納得する水準が重要だ」と強調。「筋論でいくと、低所得者だけでなく等しく、所得税の控除額