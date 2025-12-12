パリのノートルダム大聖堂の大火災から６年。奇跡的に難を逃れた歴史的名器のパイプオルガンによる新録音が話題を呼んでいる。夏に来日した演奏者のバンサン・デュボワ（４５）に復活までの話を聞いた。（松本良一）仏ブルターニュ出身のデュボワは２０１６年、ノートルダム大聖堂のオルガニストの一人に就任した。「計４人で毎週ミサを担当していますが、あの火災は悪夢でした。現場中継のテレビの前で『ああ、すべてが終わっ