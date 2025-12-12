歌手の水森かおり（５２）が１２日、東京・西麻布の大本山永平寺別院長谷寺にある徳間康快氏の墓を訪れ、２３年連続のＮＨＫ紅白歌合戦出場を報告した。２０００年に死去した徳間氏は新聞（東京タイムス）、出版（徳間書店）、音楽（徳間ジャパンコミュニケーションズ）、映画（大映、スタジオジブリ）などのグループを率いた日本のメディア王で、水森がデビューから所属している徳間ジャパンコミュニケーションズの社長でも