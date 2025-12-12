きのう夜、東京の首都高速道路で乗用車とバイクの事故があり、バイクを運転していた62歳の男性が道路からおよそ20メートル下の川に落下しました。男性は自ら泳いで岸に向かい、軽傷だということです。きのう午後7時前、首都高速向島線の下り江戸橋ジャンクション付近で、車線変更の際に乗用車とバイクが接触する事故がありました。警視庁によりますと、この事故でバイクを運転していた62歳の男性が道路の下を流れる川に投げ出され