県内は各地で断続的に雪が降っています。吹雪による見通しの悪さや路面の凍結に引き続き注意が必要です。上空の強い寒気と冬型の気圧配置の影響で県内は各地で断続的に雪が降っています。午後5時の積雪は横手市で20センチ、湯沢市と由利本荘市矢島で19センチなどとなっています。冷え込みも強まり、12日朝の最低気温は鹿角市で氷点下5.8度、仙北市田沢湖で氷点下5.2度、秋田市で氷点下2.9度など、各地で今シーズン最も低くな