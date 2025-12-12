12日正午前、青森県東方沖を震源とする地震があり、北秋田市などで最大震度4の揺れを観測しました。一時太平洋側に津波注意報が出されたほか、秋田内陸北部では長周期地震動・階級2を観測しました。鴨下望美アナウンサー「いま揺れが強まってきました。ABS報道フロアの看板も横に揺れています。いままた揺れが大きくなりました。ぐわんぐわんと揺れを感じます」秋田市中心部は震度2でしたが、JR秋田駅前ではしばらく揺れが続