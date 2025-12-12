12日午前、大館市の国道で軽トラックと大型トラックなど車4台が絡む事故がありました。この事故で、軽トラックを運転していた72歳の男性が意識がもうろうとした状態で病院に運ばれています。事故があったのは、大館市中山の国道103号です。警察と消防によりますと12日午前10時半すぎ、鹿角市方向から大館市方向に走っていた軽トラックが、対向してきた大型トラックと正面衝突。事故のはずみで後ろを走っていた軽乗用車と普通乗用車