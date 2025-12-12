あわや大惨事の事故が起きました。12日朝早く、北秋田市で秋田内陸線の始発列車が脱線・転覆し、一時列車内に取り残された運転士がけがをしました。秋田内陸線は開業以来初めての脱線事故です。阿仁合と角館の間で運転を見合わせていて、再開のめどはたっていません。進藤拓実記者「秋田内陸線が脱線した現場です。手前から奥にかけてたくさんの木が倒れているのがわかります。線路の上にも大きな木があります。さらにその奥。ひっ