今シーズン、アストン・ヴィラでプレイするMFハーヴェイ・エリオット（22）は今冬の移籍市場での動きが注目されている。今夏、リヴァプールから出場機会を求めて買取義務付のレンタル移籍にてヴィラへ加入したエリオット。10試合出場すると、この義務が発生すると考えられており、リヴァプールを離れることは確実視されていた。しかし、現在エリオットの状況は複雑になっており、英『TEAMTALK』は今冬リヴァプールに復帰する可能性