クレモネーゼでプレイする38歳FWジェイミー・ヴァーディが11月のセリエA月間最優秀選手に輝いた。今シーズンよりイングランドを離れ、イタリアで新たな挑戦をスタートしたヴァーディはここまでセリエA10試合で4ゴール。大ベテランとなった今もクレモネーゼで存在感を見せている。そんな活躍を受けて11月の最優秀選手に選ばれた同選手。2019年よりスタートしたセリエAの月間最優秀選手賞を受賞した初のイングランド人選手となった。