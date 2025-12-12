JR各社は、2026年3月14日にダイヤ改正を実施する。寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」は、夜間の保守作業時間確保のため、下り列車の東京駅出発時刻を24分繰り上げる。現在は午後9時50分発のところ、改正後は同9時26分発となる。横浜・熱海・沼津・富士・静岡・浜松の各駅の出発時刻もそれぞれ18〜26分繰り上がる。浜松から先の時刻に変更はない。また、上り列車についても変更なく、改正前と同じ時刻で運転する。