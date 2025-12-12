鵜の動きで来年の吉凶を占う石川県羽咋市・気多大社の神事「鵜祭（うまつり）」。神事に欠かすことができないのが主役となるウミウです。その尊さから「鵜様（うさま）」と呼ばれ、毎年、捕まえるまでに困難を極めますが、最後の望みをかけた12日、無事に鵜が捕獲され、気多大社まで鵜を運ぶ「鵜様道中（うさまどうちゅう）」が始まりました。3日前の12月9日、七尾市鵜浦町の坂道に姿を現したのは、小西寛之さんと息子の達矢さんで