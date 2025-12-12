ＪＲＡは１２月１２日、２３、２４年の帝王賞を連覇し、ダートＧ１級競走を４勝したメイショウハリオ（牡８歳、栗東・岡田稲男厩舎、父パイロ）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は北海道浦河町のイーストスタッドで種牡馬となる予定。同馬はキャリア２戦目となる２０年４月の３歳未勝利（福島、ダ１８００メートル）で勝ち上がると、４歳時のみやこＳで重賞初制覇。その後は地方、中央と場所を問わず活躍し、７