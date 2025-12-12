12月12日、『中日スポーツ』は山本由伸が2大会連続でWBC出場を決めたと報じた。一方、佐々木朗希については故障歴のある右腕を理由に出場しないことが、米球界関係者への取材で分かったと明かしている。【写真】「こんな一面があるとは」山本由伸へ“土下座”する佐々木朗希ロバーツ監督「ピッチャーの場合は難しい」佐々木本人は出場に意欲を見せていたとのことだが、今季に右肩のインピンジメント症候群のため負傷者リスト入