テレビ朝日「アメトーーク！」が１１日に放送された。この日は「芸人矢印トーーク〜実は前から思ってたけど…〜」。出演芸人たちが以前から思っていたことを赤裸々に明かしていった。ウエストランド・井口浩之は、「Ｍ−１グランプリ２０２１」から５年連続で決勝進出の真空ジェシカ・ガクの生活の乱れを指摘。「本当にだらしない人間で。まず家がゴミ屋敷みたいな」と告白。ガクも「そうですね。前の家は本当にゴミ屋敷で」