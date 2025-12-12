【シドニー共同】オーストラリアの16歳未満の交流サイト（SNS）利用禁止法を巡り、インターネット掲示板のレディットは12日、言論の自由を侵害するなどとして最高裁に違憲審理を求める訴訟を起こした。地元メディアが報じた。