12日朝の北海道・留萌市では、積もった雪が強風で巻き上げられ、一気に視界不良となるホワイトアウトが発生。車はヘッドライトをつけ、学校や職場へ向かう人は防寒対策を万全にして歩いていました。北日本で警報級の大雪や暴風に警戒が呼びかけられた12日、北海道・石狩市でも運転中に地吹雪によるホワイトアウトが発生。ひやりとする危険な瞬間が見られました。11日から大雪となっている札幌市。正午には積雪が31cmにも達しました