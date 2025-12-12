【Wii+Wii Uパーフェクトカタログ】 12月27日 発売予定 価格：3,300円 ジーウォークは、カタログ本「Wii+Wii Uパーフェクトカタログ」を12月27日に発売する。価格は3,300円。 本書は任天堂から2006年および2012年に発売されたゲームハード「Wii」と「Wii U」をフィーチャーしたカタログ本。体感操作の革新をもたらしたWiiと、