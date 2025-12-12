豚汁定食専門店「ごちとん」は、冬の期間限定メニュー「赤だしおでん豚汁定食」の販売を全店で開始している。価格は税込1,199円。おでんと豚汁を掛け合わせ、赤だし味噌で煮込んだ自家製おでんをメインにした定食。2023年1月に新商品として期間限定で発売し、販売期間を延長するほど好評を博したという。2025年1月にも期間限定で販売しており、今年2度目の登場となる。「ごちとん」は、とんかつ専門店「かつや」などを展開するアー