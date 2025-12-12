学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「北大」はなんの略語？「北大」はなんの略か知っていますか？答えは漢字5文字の大学名！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「北海道大学」を略した言葉でした！北大とは、札幌市北区に本部がある国立大学法人のこと。