韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「싹수（サッス）」の意味は？「싹수（サッス）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、人のある経験を植物に例えた表現です。「싹수（サッス）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「植物の芽、将来への見込み